وكالة: اشتباكات بين الجيش السوري وقوات تركية في قرية أم شعيفة شمال شرق سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، أن اشتباكات حصلت بين وحدات من الجيش السوري وقوات تركية في قرية أم شعيفة شمال شرق سوريا.

وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" في الحسكة أن اشتباكات عنيفة حصلت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش العربي السوري والقوات التركية وحلفائها في قرية أم شعيفة بريف رأس العين.

ووصلت تعزيزات نوعية جديدة للجيش السوري عن طريق البرّ إلى منطقة الجزيرة السورية صباح اليوم.

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الجيش العربي السوري وصلت اليوم الخميس إلى محافظة الحسكة عبر طريق عام (الحسكة - الرقة) مروراً بمنطقة (أبيض)، وهي تعد الدفعة الثالثة من نوعها منذ بدء الجيش السوري بالانتشار على طول الشريط الحدودي مع تركيا.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني بأن التعزيزات العسكرية الجديدة قوامها كتيبة مشاة من اللواء 61 في الفرقة العاشرة بالجيش العربي السوري، وهي مزودة بدبابات وأسلحة ثقيلة وصلت إلى بلدة تل تمر غربي الحسكة، وبدأت على الفور بالانتشار والتمركز في سلسلة من المواقع التي تمتد من بلدة أبو راسين وصولاً إلى الحدود السورية - التركية شمال رأس العين.