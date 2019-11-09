محمد بن راشد :" نحن أقوى مع الشباب العربي الذين يؤمنون بقوة الكلمة"

غرد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه الشخصي على التويتر تغريدة عبر فيها عن سعادته بنتائج تحدي القراءة، معتبرا هذا التحدي هو المبادرة الأهم بين الشباب العربي الذي يؤمن بقوة الكلمة.

وكتب محمد بن راشد :" نحتفل بأكثر من 13 مليون طالب في تحدي القراءة العربي، وهي أكبر مبادرة معروفة عربيا، نحن أقوى مع الشباب العربي الذين يؤمنون بقوة الكلمة".

We celebrate more than 13 million students in the Arab Reading Challenge, the largest Arab knowledge initiative. We are stronger with Arab youth who believe in the power of words. pic.twitter.com/Wc2423BrhM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 9, 2019 ويعتبر تحدي القراءة العربي أحد مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي أطلقها في عام 2015 لرفع الوعي بأهمية اللغة العربية وإعادة إحياء عادة القراءة لدى الطلبة العرب وتكريسها أسلوب حياة وخلق أجيال مثقفة، وتحدي القراءة العربي هو مبادرة عربية لتشجيع القراءة في العالم العربي من خلال التزام كل طالب وطالبة بقراءة خمسين كتاباً خلال كل عام دراسي الواحد.

يسعى تحدي القراءة العربي إلى غرس حب القراءة في نفوس جيل الأطفال والشباب في الوطن العربي، وتمكين القراءة في نفوسهم لتصبح عادة متأصلة في حياتهم، لا مجرد هواية تمارس وقت الفراغ مما يحفز ملكة الفضول ورغبة المعرفة لديهم، بالإضافة إلى أن القراءة تدفع الطلاب إلى تنمية مهاراتهم التحليلية والنقدية والتعبيرية على حد تعبير محمد بن راشد آل مكتوم.