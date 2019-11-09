مرشح الرئاسة الجزائري عز الدين ميهوبي: علاقتنا بروسيا متينة ونحن شعب يقدس الوفاء

قال المرشح الجزائري للانتخابات الرئاسية عز الدين ميهوبي، إن الجزائر تربطها بروسيا علاقات متينة على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا، أن الجزائر ترتبط بعلاقات متينة، على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، عربيا وأفريقيا وعالميا، من بينها روسيا الاتحادية.

الخطوط العريضة في كلمة السيد عز الدين ميهوبي بمناسبة إعلان ترشحه pic.twitter.com/dxYGFiaMUd — Karim Amir (@KarimAm00471889) October 5, 2019

وتابع بقوله :"إذ لا يجب أن ننسى متانة وقوة العلاقات الجزائرية الروسيّة منذ ثورة التحرير الكبرى 01 نوفمبر/تشرين الثاني1954، وكذا الدعم القويّ الذي منحته روسيا للجزائر عبر مراحل عديدة، أهمها مساعدتنا في جوانب مهمة، على غرار الاقتصاد، والخبرات الفنية المتنوعة في عديد المجالات منها العسكريّة".

واستطرد بقوله:"نحن شعبٌ يقدّس الوفاء كقيمة أساسيّة لضمان ديمومة التعاون والشراكة، لقد ارتقت العلاقات إلى سقف التعاون الاستراتيجي، ونأملُ أن تشهد سنة 2020 تعزيزًا أكبر لمسار العلاقات بين البلدين".

وأوضح ميهوبي حسب نص قوله: "غير بعيد عن روسيا، ننتظرُ من كلّ اقتصاديات العالم في القارات الخمس من الصّين والنمور الآسيوية إلى أمريكا مرورا بأوروبا، ألا تنظرَ إلى الجزائر انطلاقا من أنّها مجرّد مستهلك تقليدي أو سوق لبيع منتجاتها، بل على الدول الكبرى أنْ تنظرَ إلينا كشريك حقيقي قويٍّ يتوفّر على مقدّرات تؤهّله لأن يكون دولة ناشئة، ويتعامل مع شركائه وفق المعايير العالمية، بتكريس المبدأ الاقتصادي المنصف، رابح/ رابح، خاصة وأننا نعتزم فتح مجال الاستثمارات بتحفيزات كبيرة وضمانات قوية".

وتترقب الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر أعلنت قبول ملفات خمسة مترشحين لسباق الرئاسة، من بين 23 متقدما، وذلك بعد انطباق شروط الترشح القانونية عليهم.

ومن بين المرشحين رئيسا الوزراء السابقين عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ووزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.