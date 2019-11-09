إنجاز جديد لشركة بترول أبوظبي في الإمارات

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم السبت، عن نجاحها في حفر واحدة من أطول الآبار بالعالم؛ وذلك في جزيرة "أم العنبر"، بعمق أكثر من 12 ألف متر.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشركة، عبر حسابها على "تويتر"، "فخورون بنجاح أدنوك البحرية في حفر واحدة من أطول الآبار في العالم في جزيرة أم العنبر الصناعية، بعمق يزيد عن 40 ألف قدم [12000 متر]، وهي أطول من كورنيش أبوظبي".

We are proud that #ADNOC Offshore has successfully drilled one of the longest wells in the world on the Umm Al Anbar artificial island. At just over 40,000 feet (12,000m), the well is longer than Abu Dhabi’s Corniche! pic.twitter.com/U7ZLURZewG — ADNOC Group (@AdnocGroup) November 9, 2019

جدير بالذكر، أن أعمق حفرة معروفة بناها الإنسان في العالم، تقع في شبه جزيرة "كولا" بالدائرة القطبية، المعروفة باسم "بئر كوالا العميق".

وبنى المهندسون السوفييت "بئر كولا العميقة"، في نحو 20 عاما؛ ويصل عمقها إلى 12.2 كيلومترا في باطن الأرض.

وتوقف المهندسون عن الحفر عند هذا الحد، بسبب تداعيات انهيار الاتحاد السوفيتي، في تسعينيات القرن الماضي.