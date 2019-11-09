القبض على مجرمين قاموا باختطاف واغتصاب طفلا في الأردن

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إنه تم تقديم شكوى باختطاف طفل أردني يبلغ من العمر 14 عاما من قبل شخصين مجهولين والإعتداء عليه جنسيا وجسديا، وأكد التقرير طبي وجود كدمات على الرأس والوجه ونزيف في ملتحمة العين مع وجود خذوش في الرقبة وادخل المستشفى للمراقبة والعلاج.

وبحسب وكالة البترا، أفاد الطفل أنه وأثناء وجوده في الشارع العام في أحدى مناطق العاصمة قام شخصين داخل أحدى المركبات بإجباره على الصعود معهما واصطحباه إلى منطقة خالية من السكان وقاما هناك بالإعتداء عليه جنسيا وجسديا وتركاه هناك وغادرا المكان، حيث تم تشكيل فريق تحقيقي خاص من إدارة حماية الإسرة لمتابعة التحقيق في القضية والوصول لهوية مرتكبي تلك الجريمة وإلقاء القبض عليهما.

وأضاف أن فريق التحقيق ومن خلال جمع المعلومات من مسرح الجريمة ومتابعتها تمكن من الوصول إلى تحديد هوية شخصين مشتبه بهما بارتكاب الجريمة حيث ألقي القبض عليهما وضبطت المركبة التي كانا يقودانها وبالتحقيق معهما اعترفا بخطف الطفل والاعتداء عليه جنسيا.

وتم تسليمهما للمدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفهما 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الخطف والإكراه والإعتداء الجنسي والعنف على شخص لم يتم الخامسة عشر من العمر.

وأكد الناطق الإعلامي أن فريقا للدعم النفسي من إدارة حماية الأسرة باشر بعقد جلسات نفسية للطفل من قبل مختصين للتهوين عليه وتعزيز إرادته وصقل قدرته على تجاوز هذه التجربة الصعبة.