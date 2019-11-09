Widgets Magazine
تسجيل
19:09 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    سانت بطرسبورغ

    قطر تريد الاستثمار في روسيا

    © Sputnik . Alexei Danichev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    عقدت غرفة قطر اجتماعا مع وفد روسي برئاسة رئيس التعاون الاقتصادي الخارجي في مدينة سانت بطرسبورغ، أربي أبو بكروف.

    القاهرة – سبوتنيك. ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الأعمال المختلفة، والعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في المدينة.

    كوسوفو
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    "غرفة قطر" تبحث إقامة شراكات اقتصادية مع كوسوفو
    ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم السبت، عن النائب الأول لرئيس الغرفة محمد الكواري، قوله، "القطاع الخاص القطري تحدوه رغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا، وفي مدينة سانت بطرسبورغ بشكل خاص، في ظل الإمكانات التي تزخر بها المدينة، والتي تؤهلها لبناء شراكات واستقطاب استثمارات ناجحة مع رجال الأعمال القطريين".

    ولفت الكواري إلى أن المستثمرين القطريين أمامهم فرص، للاستفادة من إمكانيات المدينة في مجال السياحة واستضافة الفعاليات، حيث كانت سانت بطرسبورغ من أهم المدن الروسية التي استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم الماضية.

    وأكد على أهمية بناء شراكات مثمرة في مجالات التعاون التجاري بين الجانبين، لافتا إلى أن الغرفة ستطلع منتسبيها على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في سانت بطرسبورغ.

    بدوره، أكد أبو بكروف، اهتمام الجانب الروسي بتطوير العلاقات القائمة بين الطرفين، على ضوء مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين مدينة سانت بطرسبورغ والحكومة القطرية.

    وأضاف أن دولة قطر ستكون شريكا رسميا في أعمال الدورة الـ 24 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2020، الذي يعد منصة سنوية عالمية، ويعقد على هامشه منتديات تجارية ولقاءات لممثلي قطاعات الأعمال، كما يتم خلاله مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية.

    وبين أن المدينة استطاعت أن تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، بفضل بيئتها الاستثمارية وتسهيلات إقامة الأعمال، والإعفاءات الضريبية، وغيرها.

    وذكر المسؤول الروسي، أن السياحة والتصنيع هما القطاعان الرئيسان في المدينة، التي تعتبر من أهم المدن السياحية في روسيا، فيما تعد وجهة سياحية لكثير من القطريين، خاصة أن الخطوط الجوية القطرية دشنت العام الماضي رحلتان يومياً للمدينة الروسية.

    ودعا رئيس التعاون الاقتصادي الخارجي في مدينة سانت بطرسبورغ، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين لزيارة المدينة، والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية هناك، والميزات الممنوحة لرؤوس الأموال الأجنبية.

    انظر أيضا:

    "غرفة قطر" تبحث إقامة شراكات اقتصادية مع كوسوفو
    رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية: العقوبات على قطر ليست خطوة عقلانية
    اقتصاد الدوحة يجتاز الأزمة.. تفاصيل جديدة يعلنها رئيس غرفة قطر
    الكلمات الدلالية:
    سانت بطرسبرغ, روسيا, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مخ الناتو يفارق الحياة
    مخ الناتو يفارق الحياة
    التعاون الروسي السعودي
    العلاقات الروسية السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك