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17:59 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    عبد الملك الحوثي

    الحوثي يتوعد "التحالف العربي" وإسرائيل بضربات قاسية

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    توعد زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عبدالملك الحوثي، اليوم السبت، التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، بتوجيه أقسى الضربات، داعيا إياه إلى وقف عملياته العسكرية ورفع الحصار.

    القاهرة – سبوتنيك. وقال الحوثي، في خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي: "أدعو النظام السعودي إلى وقف العدوان والحصار، وإلا فمخاطر الاستمرار في العدوان كبيرة ونتائجه عليهم كبيرة".

    محمد علي الحوثي
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    أول تعليق من الحوثي على تسريبات وقف السعودية عملياتها العسكرية في اليمن
    وأضاف: "استمرار العدوان معناه أن نستمر في تطوير قدراتنا العسكرية وتوجيه أقسى الضربات وهذا حق مشروع"، مشددا على أن الشعب اليمني لن يتراجع عن كفاحه من أجل "استقلال أراضيه".

    ومن ناحية أخرى رفض زعيم جماعة أنصار الله اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو لإيران بتزويد الجماعة بصواريخ دقيقة، متوعدا بتوجيه ضربات لإسرائيل في حال نفذت أي عمل عدائي ضد اليمن.

    وقال: "شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد ضد العدو الإسرائيلي، وتوجيه أقسى الضربات ضد الأهداف الحساسة في كيان العدو إذا تورط في أي حماقة ضد شعبنا".

    وأردف "موقف العداء لإسرائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخلاقي والتزام ديني".

    واتهم زعيم جماعة "أنصار الله"، الحكومة اليمنية، والتحالف العربي بـ"نهب عائدات أكثر من 120 مليون برميل من النفط" منذ بداية ما أسماه "العدوان"، مضيفا: "تلك الأموال كانت تكفي لدفع رواتب الموظفين لمدة 12 عاما".

    كما اتهم الحوثي الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"لعب دور فيما يشهده العراق ولبنان من احتجاجات"، قائلا "الفرح والارتياح الأمريكي والإسرائيلي لما يحدث في العراق ولبنان يكشف طبيعة موقفه".

    وتشهد الساحة اليمنية منذ قرابة خمس سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية جهة أخرى.

    ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.

    وفي المقابل تنفذ جماعة أنصار الله هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وبصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, اليمن, إسرائيل, التحالف العربي, الحوثيين
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