بالفيديو... اندلاع الحرائق في لبنان من جديد والقوات الجوية تتدخل

اندلع حريق في بلدة الدبية الشوفية في لبنان والتهم مساحات خضراء واسعة في المنطقة.

ويواجه الدفاع المدني اللبناني منذ الساعة 12 ظهرا صعوبات كبيرة في عملية إخماد والسيطرة على الحريق الذي شب في أحراج بلدة الدبية الشوفية مما استدعى استقدام طائرة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني للمساعدة في عمليات الإخماد.

#لبنان_يتنفض حريق الدبية من جديد ... دخيل اسمه الله يلطف هالمرة 🙏🏻 pic.twitter.com/oTmTtFK4n1 — El Chapo (@del_castilos) November 9, 2019

ووجه محافظ بيروت القاضي زياد شبيب بدعم فرق الدفاع المدني التي تعمل في أماكن الحرائق بقوة من فوج إطفاء مدينة بيروت، للمساعدة بعملية إطفاء الحرائق التي تواجه صعوبات بسبب الظروف المناخية، خصوصا أن المنطقة تحتوي على أحراج واسعة وأعشاب يابسة من شأنها أن تساعد في انتشار النيران، بحسب موقع "لبنان 24".

وشهدت عدة مناطق لبنانية، الشهر الماضي، حرائق قضت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأعداد هائلة من المنازل، وخلفت قتلى وجرحى وخسائر اقتصادية فادحة.

وأحصى الدفاع المدني اللبناني اندلاع أكثر من مئة حريق، ونشرت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو مرعبة للنيران التي قضت على مساحات خضراء واسعة، وتركزت بشكل خاص في مناطق جنوب بيروت ومنطقة الشوف قبل أن تتوسع لتطال مناطق في شمال وجنوب البلاد.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الحرائق التي يتعرض لها لبنان الآن "هي الأكبر والأخطر".