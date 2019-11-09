بالفيديو... دراجات نارية تشارك في مظاهرات لبنان

شاركت مجموعة ضخمة من الدراجات النارية في مدينة صيدا اللبنانية في المظاهرات التي تشهدها البلاد.

ونشر مغرون على "توتر" مقاطع فيديو وصور تظهر حشدا كبيرا من الدراجات النارية تعبر أحد الطرقات في مدينة صيدا.

وبحسب المغردين، فقد كسرت الدراجات بتجوالها في المدينة الحظر المطبق على الدراجات النارية منذ 19 عاما، بعد عملية اغتيال القضاة الأربعة.

مسيرة دراجات نارية في شوارع مدينة

صيدا تكسر حظر تجوال الدراجات في المدينة الصادر منذ 19 عاما. مسيرة مشابهة واحدة حصلت العام الفائت بمناسبة عيد الميلاد#لبنان_يتنفض

مصدر الصور: مدونة اخبار صيدا pic.twitter.com/WTqbmJWIHr — Seraaly (@thawra2019) November 9, 2019

ووصل سائقو الدراجات إلى ساحة إليا في صيدا، لينضموا بعددها إلى المعتصمين.

وكان الهدف الرئيسي لمنظمي العمل هو "كسر" قرار منع سير الدراجات النارية في مدينة صيدا، وطالبوا بإلغائة لأنه "لم يعد له مبرر بعد صدور حكم القضاء في قضية القضاة الأربعة" بحسب موقع "أم تي في".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.