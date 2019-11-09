الجيش الإسرائيلي يغلق بوابات "الباقورة والغمر" الأردنية

استعدادا لإعادة أراضي الباقورة والغمر "نهرايم" الأردنية، صباح غد الأحد، إلى السيادة الأردنية قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق البوابة المؤدية إلى هذه الأراضي، للمرة الأخيرة مساء اليوم السبت.

وقبل يوم من عودة هذه الأراضي، شارك الآلاف من الإسرائيليين في جولات منذ الصباح في أراضي "الباقورة والغمر-نهرايم" التي سيتم تسليمها الى السيادة الأردنية الأحد. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "I24 NEWS".

ويرجع غلق البوابات إلى رفض الأردن تمديد بند التأجير ضمن ملحقات معاهدة السلام، والتي تسمح للاسرائيليين دخول هذه الأراضي والقيام بزراعتها.

עצוב 😪

תם הטקס..

השער נסגר.



לא יותר מעבר של חקלאים ותיירים.

"אי השלום" הפך לחלק בלתי מפרד משטח ירדן.



צילום: דוברות המועצה האזורית

עמק הירדן. pic.twitter.com/pLtRCJJ8mC — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 9, 2019

فيما نشر الإعلام الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أكد فيها أن بلاده أغلقت الحاجر الرئيس لبوابات منطقة "الباقورة والغمر" الأردنية، قائلا إن "جزيرة السلام" قد أغلقت، ولن يسمح للمزارعين والسياح بالعودة إليها مجددا.

ووقع اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن قبل 25 عاما في المعبر الحدودي "العربة"، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك، اسحق رابين، والعاهل الأردني السابق، الملك حسين، ورئيس الولايات المتحدة السابق، بيل كلينتون. ويشار إلى أن الملك عبد الله الثاني أعلن قبل عام أن بلاده لن يمدد عقد الإيجار لهذه الأراضي "الباقورة والغمر".

رئيس مجلس إقليمي غور الأردن



ألأردنيون ابلغوني أنه اعتبارا من يوم الاحد المقبل ال-١٠/١١ لن تجرى جولات سياحية في الجانب الأردني من #الباقورة نهرائيم



ראש המועצה האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום:

הירדנים הודיעו לי סופית שהחל מיום ראשון הקרוב לא יתקיימו סיורים בצד הירדני של נהריים pic.twitter.com/TBIcHTMuYE — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 7, 2019

وسبق أن صرحت وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، غير مرة، بأن أراضي "الباقورة والغمر- نهرايم" ستعود إلى السيادة الأردنية في 10 نوفمبر/تشرين ثاني الحالي، وفقا للاتفاق الموقع في معاهدة السلام "وادي عربة".

وقالت الوزيرة الأردنية إن تأجير الأراضي إلى إسرائيل لن يتم تمديده، وهذه الأراضي ستعود إلى السيادة الأردنية، دون الحاجة لاتخاذ خطوات مسبقة.