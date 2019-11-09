الجيش اليمني: كبدنا "أنصار الله" خسائر بشرية ومادية في غرب الجوف

ألحق الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بجماعة أنصار الله "الحوثيين"، خسائر بشرية ومادية باستهداف تجمعات لمسلحي الجماعة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك . وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، مساء اليوم السبت، إن "القوات استهدفت تجمعات للحوثيين في جبهات حام، والمتون، والساقية، والمصلوب غرب الجوف في أثناء ما كانت تستعد للتسلل صوب مواقع محررة".

وأكد "إحباط محاولات الحوثيين التسلل، وتكبيدهم قتلى وجرحى، إضافة إلى تدمير عربات لهم جراء الاستهداف".

وتشهد الساحة اليمنية منذ قرابة خمس سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.

وبالمقابل تنفذ جماعة أنصار الله هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.