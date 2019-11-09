الجيش اليمني: كبدنا "أنصار الله" خسائر بشرية ومادية في غرب الجوف

وأكد "إحباط محاولات الحوثيين التسلل، وتكبيدهم قتلى وجرحى، إضافة إلى تدمير عربات لهم جراء الاستهداف".
وتشهد الساحة اليمنية منذ قرابة خمس سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.
وبالمقابل تنفذ جماعة أنصار الله هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.
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