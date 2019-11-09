أول رد لتركي الشيخ على شكاوى بعض المتعاقدين في "هيئة الترفيه"

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية على شكاوى العاملين والمتعاقدين مع الهيئة.

وأوضح آل الشيخ أنه سيراجع بنفسه أي شكوى قدمت، وبأنه سيتخذ القرار الرادع على ذلك، بعد وجود إثباتات تؤيد هذه الشكاوى.

وجاء توضيح المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة جديدة له، على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت.

​وقال رئيس هيئة الترفية السعودية: "رأيت بعض المقاطع التي تشتكي من تأخر صرف بعض الشركات لمن تعاقدت معهم أو بعض الشكاوي في تعامل ... فيما طلب المستشار تركي آل الشيخ من كل من يعمل مع هيئة الترفية السعودية في "موسم الرياض"، وله شكوى مراجعة أخي أحمد المحمادي غداً في الترفية".

رائيت بعض المقاطع التي تشتكي من تأخر صرف بعض الشركات لمن تعاقدت معهم او بعض الشكاوي في تعامل ... أطلب من كل من يعمل مع الترفية في موسم رياض وله شكوى مراجعة اخي احمد المحمادي غداً في الترفية والتقدم له بالاثباتات وسوف يتم الرفع لي واتخاذ الاجراء الرادع والمناسب 🇸🇦🙏🏻❤️🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 9, 2019

وشدد آل الشيخ على وجوب التقدم للمحمادي بالإثباتات، وبأن الأخير سوف يرفع له طلب الشكوى، وبأنه سيقوم باتخاذ الإجراء الرادع والمناسب.

و"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض، إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.