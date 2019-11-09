وزير التعليم السوداني: سنخصص 20 % من ميزانية الدولة للتعليم 

كشف وزير التربية والتعليم السوداني، محمد الأمين التوم، عن خطة تهدف إلى القضاء على الأمية، وتمكين جميع أبناء الشعب السوداني من الحصول على تعليم جيد بحلول العام 2030، وتشمل تخصيص 20 في المئة من الموازنة للتعليم.

الخرطوم - سبوتنيك . وقال التوم، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن " السودانيين يعانون تفشي الجهل والفقر بسبب سياسات النظام السابق"، لافتا إلى أن نسبة من لم يلتحقوا بالتعليم الثانوي حتى 2015 بلغت 45 في المئة".

وأكد التوم أن وزارة التعليم "وضعت خطة لرفع مستوى التعليم بحيث يصبح جيدا وشاملا لكل السودانيين، بحلول العام 2030"، تشمل على تخصيص 20 في المئة من موازنة العام المقبل للتعليم، بجانب، مراجعة المناهج بجميع المراحل التعليمية بالبلاد".

ولفت إلى أهمية "إدخال تعليم اللغة الإنجليزية في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي"، مشيرا إلى أن الوزارة "قررت أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا وبالمجان".

وأضاف التوم، أنه "يعمل على رفع نسبة الذين يصلون إلى المراحل الثانوية بفرعيه الأكاديمي والفني إلى نسبة 80 في المئة"، لافتا إلى أن الخطة قابلة للتشاور مع الجهات المهنية قبل عرضها على مجلس الوزراء لإجازتها.