بالفيديو... 1400 شاب وشابة يشاركون بماراثون "السلام من أجل سوريا"

شارك 1400 شاب وشابة من مختلف المحافظات السورية أمس الجمعة بماراثون "السلام من أجل سوريا" في العاصمة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن أكثر من 1400 شاب وشابة من مختلف المحافظات السورية شاركوا في ماراثون "السلام من أجل سوريا".

وأضافت أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات احتفالات دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الدائرة.

وذكرت أن المشاركين انطلقوا من باب شرقي مرورا بطريق الشيخ رسلان وساحة العباسيين ثم شارع فارس الخوري انتهاء بصالة نادي الشرطة الرياضي قاطعين مسافة 5 كيلومترات.