تنفيذا لـ"اتفاق الرياض".. الخارجية اليمنية تستأنف عملها في عدن

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية عبر "تويتر"، مساء اليوم السبت، إن "استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة السعودية، اتفاق الرياض لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي، وتشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما يشمل تعيين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاء الحكومة، بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن.
كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي, رئيس الجمهورية، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض، يسر وزارة الخارجية الإعلان عن استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداء من اليوم غد الأحد الموافق ١٠ نوفمير ٢٠١٩.https://t.co/pubWzSzBIc— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) November 9, 2019
ومن المفترض أن ينهي "اتفاق الرياض" التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة قوات الأخير على العاصمة المؤقتة عدن، في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب معارك مع الجيش اليمني دامت عدة أيام وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلا وإصابة 260 آخرين، بحسب الأمم المتحدة.
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