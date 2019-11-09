صحيفة إسرائيلية: "حماس" ترفض التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة جنودنا الأسرى

نفت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم السبت، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية عن وجود تقدم بالمفاوضات مع حركة حماس، لإتمام "صفقة تبادل" أسرى مع تل أبيب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المصادر الإسرائيلية أكدت عدم صحة التقارير التي تتحدث عن وجود تقدم بالمفاوضات مع حماس لصفقة تبادل أسرى مع بلادهم.

ونقلت الصحيفة العبرية عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، يارون بلوم، أنه لسوء الحظ، حركة حماس ترفض المضي بخطوات واقعية للتوصل إلى اتفاق يقضي بعودة الجنود الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة أنه تناقلت أنباء عن اجتماع وفد إسرائيلي رفيع المستوى مع وفد من الحركة الفلسطينية "حماس" بالقاهرة، لمناقشة ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أربعة أسرى إسرائيليين لدى حماس في غزة، وهم الجنديين، هدار غولدوين وأورون شاؤول، والمدنيين إفراهام منغستو وهشام السيد، والأول من أصل إثيوبي والثاني من أصل عربي، وتحتجزهم حماس منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حرب "الجرف الصامد" (يوليو/تموز 2014).

يذكر أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، نفى الأسبوع الماضي إجراء مفاوضات مع إسرائيل بخصوص "صفقة تبادل" الأسرى، قائلا: لا يوجد هناك مفاوضات بهذا الملف، هم غير قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الملف الاستراتيجي.