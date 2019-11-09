أكثر من مليون عائلة سورية تحصل على مازوت التدفئة في هذا الشهر

تعمل وزراة النفط السورية على إيصال مادة المازوت إلى حوالي 1.25 مليون عائلة سورية خلال هذا الشهر فقط

وبحسب كتاب صادر عن وزارة النفط سيتم توزيع المازوت المخصص للتدفئة لحوالي 41729 عائلة يوميا، تشمل حوالي مليون وربع عائلة في هذا الشهر فقط.

ووفقا للكتاب تجاوزت الكميات المخصصة للمحافظات 256 مليون لتر منها 148 مليون ستذهب للتدفئة بمعدل 5 ملايين لتر يوميا.

ويتم توزيع المازوت في سوريا من خلال "البطاقة الذكية" حيث وصل عدد البطاقات الممنوحة في ريف دمشق إلى 500 بطاقة وتم توزيع المازوت لحوالي 4 آلاف عائلة يوميا، بمعدل 400 ألف لتر يوميا في الشهر الماضي، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.

وكان أعلن مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة النفط السورية، محمد جيرودي، الشهر الفائت في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن العقوبات الغربية التي فرضت على قطاع النفط السوري تعد حرباً لكونها تمنع شعباً من توفير احتياجاته للتدفئة والزراعة، وأن الخبرات الروسية ستساعد في عودة حقول النفط السورية كما كانت وزيادة الإنتاج.

وتعاني سوريا من حصار أمريكي غربي يشمل قطاعات كثيرة أهمها قطاع مواد الطاقة الأمر الذي سبب أزمات حادة في هذا القطاع شملت البنزين والغاز والمازت، وأدت الجهود الحكومية إلى تلافي جزء كبيرا من الأزمة وصولا إلى انفراجات حقيقية في مواد الطاقة في الآونة الأخيرة.