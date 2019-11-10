"أرامكو" السعودية تؤكد بنشرة الاكتتاب العام لأسهمها بيع 0.5 % للمستثمرين الأفراد

قالت نشرة طرح أرامكو السعودية، إن الشركة المملوكة للدولة ستبيع 0.5 بالمئة من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد خلال الطرح العام الأولي.

موسكو - سبوتنيك. وأكدت الشركة بنشرة الاكتتاب العام لأسهمها: أن "النطاق المستهدف للأسهم التي سيتم طرحها(بيعها) للمستثمرين الأفراد ستصل إلى 0.5 بالمئة".

وأصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة الاكتتاب العام لأسهمها والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره الاستثماري.

وتمثل نشرة اكتتاب أرامكو مرحلة مهمة في مسيرة اتخاذ قرار بشأن كمية الأسهم التي يتوجب على الفرد شراؤها، وهي خطوة ستليها عدة خطوات مهمة.

يشار إلى أن فترة الاكتتاب العام بشركة أرامكو السعودية للمؤسسات المستثمرة ستمتد من 17 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، وفترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد من 17 إلى 28 نوفمبر.

وستطلق "أرامكو" طرحها العام الأولي، عبر إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

وأفادت تقارير إعلامية سعودية بأن البنوك بالمملكة استبقت المشاركة في اكتتاب "أرامكو"، بتنبيه هام لعملائها الراغبين في المشاركة في هذا الطرح العام الأولي.

وطلبت البنوك من العملاء الراغبين هم أو أحد أفراد عائلتهم في الاكتتاب على أسهم "أرامكو" إلى مراجعة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة بالأسرة.

وحددت "أرامكو" قائمة بالبنوك الـ 13 التي سيتم من خلالها الاكتتاب؛ داعية العملاء الذين لا يملكون حسابات نشطة في هذه البنوك إلى مراجعة البنوك المشتركة في الاكتتاب.