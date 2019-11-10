الأسد يكشف لأول مرة السبب وراء احتجاز ناقلة النفط الإيرانية من قبل بريطانيا

واعتبر الأسد، في مقابلة أجرتها معه قناة "RT"، الناطقة بالإنجليزية، تذاع كاملة غدا الاثنين في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو، "احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، جاء بهدف إلحاق الضرر بالشعب السوري وإجباره على دفع الثمن جراء وقوفه مع حكومة بلاده".

وأضاف، أنه كان هناك من يتوقع من السوريين "أن ينتفضوا ضد الحكومة خلال المراحل المختلفة من الحرب، لكنهم لم يفعلوا. كان يفترض أن يقدموا الدعم للإرهابيين... المعارضة المسلحة المعتدلة... ملائكة الخوذ البيضاء، لكن الناس لم يفعلوا، بل وقفوا مع حكومتهم. ولذلك كان يجب أن يعانوا".