مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية: روسيا ضد أي تدخل خارجي يمس الاستقرار والأمن بلبنان

كشف مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية ​أمل أبو زيد​، يوم أمس السبت، أنه لمس خلال اجتماعه مع بعض المسؤولين الروس قلقا من الأوضاع في ​لبنان​، مشيراً إلى أن موسكو ضد أي تدخل خارجي يمس الاستقرار والأمن في لبنان.

وأشار أبو زيد إلى أن موسكو ضد أي تدخل خارجي يمس الاستقرار والأمن في لبنان.

واعتبر أبو زيد أن تصريح السفير الروسي ​الكسندر زاسبكين​، قبل بدء ​الحراك الشعبي​، عن أن "​الولايات المتحدة​ تحضر للفوضى في لبنان، لا يمكن إلا أن يكون مستندا على معلومات من الخارجية الروسية، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانب الروسي بالوضع في لبنان، وهم يدعمون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومواقفه".

على صعيد متصل، لفت أبو زيد إلى أن "موسكو تعتبر أن لبنان واستقراره له انعكاس على أمن واستقرار المنطقة"، مذكراً بأن "موسكو لديها قوات عسكرية في سوريا".