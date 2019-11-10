10 قتلى وعشرات الجرحى من المتظاهرين إثر الرصاص الحي في بغداد

أفادت مراسلة سبوتنيك في العراق نقلا عن شهود عيان، اليوم الأحد، بمقتل 10 متظاهرين وإصابة العشرات بجروح بينهم حالات خطرة إثر استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي وسط بغداد.

وحسب الشهود، قامت قوات الفرقة 11 من الجيش العراقي وقوات مكافحة الشغب وفوج طوارئ بغداد، مساء يوم أمس، بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في الطريق الواصل بين شارع الرشيد، وجسر السنك، في قلب العاصمة، ما أسفر عن مقتل 6 متظاهرين، وعشرات الجرحى.

وبحسب المراسلة فإن مصدر طبي كشف أن القوات العراقية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين، في ساحة الخلاني وسط بغداد بالقرب من ساحة التحرير ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات.

من جهته أكد الناشط العراقي في مجال حقوق الإنسان، علي المكدام، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين المتظاهرين، إثر الرصاص الحي في نفق ساحة التحرير، وسط بغداد.

وأوضح المكدام، أن "قوات حفظ الشغب أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين المتواجدين في النفق الرابط بين السعدون وساحة التحرير، بالرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات".

وأعلن المكدام، وفاة أحد المتظاهرين، في داخل مفرزة طبية في ساحة التحرير، متأثرا بجروحه، مساء أمس.

وحصل الهجوم المسلح على المتظاهرين بالتزامن مع ساعة قطع خدمة الإنترنيت في عموم البلاد عدا إقليم كردستان، في السادسة مساءا حسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.