القوات الأمنية العراقية تعلن القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" في الموصل

أعلن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقية، يحيى رسول، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية العراقية في محافظة نينوي تمكنت من القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الحي الصناعي في الموصل.

بغداد -سبوتنيك. وكتب رسول في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تمكنت قواتنا البطلة في نينوي من إلقاء القبض على أحد قادة داعش في منطقة الحي الصناعي في الموصل، واعترف بقيامه بعمليات اقتناص من سكان المنطقة، والإخبار عنهم والتحريض على قتلهم".

تمكنت قواتنا البطلة في #نينوى من القاء القبض على أحد قادة #داعش في منطقة الحي الصناعي في #الموصل، اعترف بقيامه بعمليات اقتصاص من سكان المنطقة والأخبار عنهم والتحريض على قتلهم. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 10, 2019

هذا وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017 ، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.