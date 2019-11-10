مفوضية حقوق الإنسان في العراق: حصيلة ضحايا الاحتجاجات تتجاوز الـ300 قتيل

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مشيرة إلى أنها قد تجاوزت الـ300 قتيل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن المتحدث باسم المفوضية، علي أكرم البياتي، قوله إن "حصيلة الضحايا بلغت 301 شهيد، إضافة إلى 15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الخميس، عزمه اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين للنصف، وإجراء تعديل وزاري مهم، بناء على مطالب المحتجين.

وقال عبد المهدي في بيان: "نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين"، متابعا "ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقى معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان".