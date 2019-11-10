هاشتاغ الباقورة والغمرة يتصدر "تويتر" وفرحة في الأردن

ويتسلم الأردن اليوم الأحد الأراضي، بعد أن أعلن الملك الأردني، عبدالله الثاني، رسميا وخلال خطاب له في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة، انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر.

وعبر آلاف الأردنيون عن فرحتهم باستعادة الأراضي، وتداولوا صورا ومشاهد من المنطقة تظهر إغلاق الوابات أمام المستوطنين الإسرائيليين.

#الباقورة هذا الصباح.. هدوء وخضرة وجمال وحدود مغلقة في وجه المحتلين..

صباح الخير ❤️ pic.twitter.com/R6H5UMvecS — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) November 10, 2019

وأغلقت السلطات الإسرائيلية، أمس السبت، أراضي الباقورة والغمر "نهرايم" الأردنية استعدادا لإعادتها إلى السيادة الأردنية وقام الجيش الإسرائيلي بإغلاق البوابة المؤدية إلى هذه الأراضي، للمرة الأخيرة مساء اليوم السبت.

اليوم #الباقورة_والغمر.. وغداّ قدسنا الشريف..

حمى الله ثراك يا أردننا الغالي وحمى الله قيادتنا وجيشنا العربي.. 🇯🇴

صاجيتنا الْيَوْمَ بالباقورة 😄❤️ pic.twitter.com/h2XVtWibsa — محمد خصاونة 💚 (@MohammadKhasaw) November 10, 2019

وقبل يوم من عودة هذه الأراضي، شارك الآلاف من الإسرائيليين في جولات صباح الأمس في أراضي "الباقورة والغمر-نهرايم" التي سيتم تسليمها الى السيادة الأردنية الأحد. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "I24 NEWS".

ويرجع غلق البوابات إلى رفض الأردن تمديد بند حق الانتفاع ضمن ملحقات معاهدة السلام، والتي تسمح للإسرائيليين دخول هذه الأراضي والقيام بزراعتها.