بالفيديو... خروج المستوطنين الإسرائليين من الباقورة والغمرة الأردنيتين

ويظهر في الفيديو عشرات السيارات تخرج من البوابة الحدودية بعد إغلاقها من قبل السلطات الإسرائيلية.
يالله ما أجمله من مشهد.. شاهدوا كيف أُغلقت #الباقورة_والغمر قبل قليل أمام المستوطنين الإسرائيليين وحسرتهم عليها خلال إخراجهم منها بعد أن استعادها #الأردن رسمياً..مشهد يعود بذاكرتنا للانسحاب الإسرائيلي من #جنوب_لبنان عام 2000 والانسحاب من #غزة في 2005— Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) November 9, 2019
عقبالك أرضنا كاملة يا #فلسطين pic.twitter.com/r25EVJ8Gax
وتجمع عشرات المستوطنين بجانب البوابة لحظة إغلاقها.
وأعلن الملك الأردني، عبدالله الثاني، اليوم رسميا، وخلال خطاب له في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة، انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر.
وقال الملك في خطابه "أُعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة، في اتفاقية السلام، وفرض سيادتنا الكاملة، على كل شبر منها".
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