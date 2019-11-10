بالفيديو... خروج المستوطنين الإسرائليين من الباقورة والغمرة الأردنيتين

نشر مغردون أردنيون مشاهد لخروج مستوطنين إسرائيليين من أراضي الباقورة والغمرة بعد أن أغلقتها السلطات الإسرائيلية.

ويظهر في الفيديو عشرات السيارات تخرج من البوابة الحدودية بعد إغلاقها من قبل السلطات الإسرائيلية.

يالله ما أجمله من مشهد.. شاهدوا كيف أُغلقت #الباقورة_والغمر قبل قليل أمام المستوطنين الإسرائيليين وحسرتهم عليها خلال إخراجهم منها بعد أن استعادها #الأردن رسمياً..مشهد يعود بذاكرتنا للانسحاب الإسرائيلي من #جنوب_لبنان عام 2000 والانسحاب من #غزة في 2005

عقبالك أرضنا كاملة يا #فلسطين pic.twitter.com/r25EVJ8Gax — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) November 9, 2019

وتجمع عشرات المستوطنين بجانب البوابة لحظة إغلاقها.

وأعلن الملك الأردني، عبدالله الثاني، اليوم رسميا، وخلال خطاب له في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة، انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر.

وقال الملك في خطابه "أُعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة، في اتفاقية السلام، وفرض سيادتنا الكاملة، على كل شبر منها".