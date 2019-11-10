"الأمر بالمعروف" السعودية تعلن وفاة القحطاني في حادث انقلاب سيارة (صور)

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، توفي القحطاني، في حادثة انقلاب، وهو يمارس عمله في الدورية الرسمية.
ووفقا للصحيفة، عبر "عدد من الأهالي عن حزنهم الشديد يعد تلقيهم الخبر، لما عرف عن الفقيد من إخلاص فاضلة، وأعمال خير جليلة"، داعين الله أن "يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".
وفاة رئيس هيئة ظهران الجنوب إثر حادث مروري أثناء مباشرة عمله بسيارة الهيئةhttps://t.co/3SXHXMFwyJ#السعودية #ظهران_الجنوب #المملكة #الهيئة #عاجل pic.twitter.com/XmX1pGrRiK— صحيفة تواصل (@twasulnews) November 10, 2019
بدورها، قالت صحيفة "تواصل" السعودية، إن الشيخ حسين بن مقبل القحطاني توفى صباح اليوم، بعدما تعرض إلى حادث مروري أثناء متابعة عمله بسيارة الهيئة، ما أسفر عن وفاته في الحال، على أن تقام صلاة الجنازة عليه عصر اليوم بجامع الحرجة.
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