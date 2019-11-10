"الأمر بالمعروف" السعودية تعلن وفاة القحطاني في حادث انقلاب سيارة (صور)

أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، وفاة رئيسها في محافظة ظهران، الشيخ حسين بن محمد آل مقبل القحطاني، اليوم الأحد.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، توفي القحطاني، في حادثة انقلاب، وهو يمارس عمله في الدورية الرسمية.

ووفقا للصحيفة، عبر "عدد من الأهالي عن حزنهم الشديد يعد تلقيهم الخبر، لما عرف عن الفقيد من إخلاص فاضلة، وأعمال خير جليلة"، داعين الله أن "يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

بدورها، قالت صحيفة "تواصل" السعودية، إن الشيخ حسين بن مقبل القحطاني توفى صباح اليوم، بعدما تعرض إلى حادث مروري أثناء متابعة عمله بسيارة الهيئة، ما أسفر عن وفاته في الحال، على أن تقام صلاة الجنازة عليه عصر اليوم بجامع الحرجة.