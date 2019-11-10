بالصور والفيديو... الأسد يشارك في احتفال المولد النبوي في دمشق

وذكرت وكالة "سانا" أنه:

"شارك السيد الرئيس بشار الأسد في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في رحاب جامع المرابط بدمشق".

وشارك في الاحتفال عدد من كبار المسؤولين في الدولة وعلماء الدين الإسلامي وحشد من المواطنين.

وشارك الأسد، منذ بدء الأحداث في سوريا، في احتفالات المولد النبوي، كما أدى صلوات الأعياد في مساجد دمشق ومحيطها، خلافا لما كان عليه الأمر قبل عام 2011 ، إذ كان يحضر المناسبات الدينية في المسجد الأموي، بحسب ما قاله موقع "سيريا نيوز".

يذكر أن العاصمة السورية دمشق وعدد من المدن والمحافظات السورية استعادت الأمان والاستقرار في العامين الأخيرين بعد تمكن الجيش السوري من طرد التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها.