العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية في قطاع غزة

رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، في بيان، إنه "حرصاً على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة، واستجابة لدعوة المجلس التشريعي، وجّه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء توفيق أبو نعيم، الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في تعزيز السلم المجتمعي".
وكان قد أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، حسام بدران، قبل أيام، أن حماس اتخذت قرار التوجه نحو الانتخابات بمختلف أماكن تواجدها استجابة لمصلحة شعبنا وقضاياه العليا.
وقال بدران في بيان وصل وكالة "سبوتنيك": "إذا توفرت النوايا الحسنة لدى مختلف الأطراف فأنا على يقين بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات الداخلية".
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