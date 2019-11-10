العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية في قطاع غزة

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إنها قررت الإفراج عن عشرات المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية استجابة لدعوة من المجلس التشريعي الفلسطيني.

رام الله - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، في بيان، إنه "حرصاً على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة، واستجابة لدعوة المجلس التشريعي، وجّه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء توفيق أبو نعيم، الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في تعزيز السلم المجتمعي".

وتابع أنه "في هذا الإطار، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة، بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها".

وكان قد أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، حسام بدران، قبل أيام، أن حماس اتخذت قرار التوجه نحو الانتخابات بمختلف أماكن تواجدها استجابة لمصلحة شعبنا وقضاياه العليا.

وقال بدران في بيان وصل وكالة "سبوتنيك": "إذا توفرت النوايا الحسنة لدى مختلف الأطراف فأنا على يقين بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات الداخلية".