"سائرون": قرار عبد المهدي إجراء تعديل وزاري جاء متأخرا

قال رائد فهمي عضو ائتلاف سائرون المستقيل "إن المبادرة التي أطلقها البرلمان هدفها إعطاء مهلة للحكومة لتنفيذ مطالب المحتجين"، ووصف قرار الحكومة إجراء تعديل وزاري بـ"المتأخر".

وأوضح فهمي في حوار مع ردايو "سبوتنيك" أن "البرلمان بسلطته وعبر لجانه يتابع عمل الحكومة كإحدى مهماته"، مؤكدا أن "الأمر متروك للمتظاهرين إما أن يقبلوا بالمبادرة أو يرفضونها".

وأشار فهمي إلى أنه "في حال رفض المتظاهرون المبادرة فسوف يبقى كل في مكانه"، معبرا عن اعتقاده بأن "المتظاهرين سوف يصعدون من خلال الاعتصام، ما سيدفع الحكومة للجوء لفض الاعتصام بالقوة"، حسب قوله.

ووصف فهمي قرار عبد المهدي بتعديل وزاري بـ"المتأخر، شأنه شأن الخطوات الأخرى".

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أكد استعداد البرلمان لإطلاق مبادرة وطنية تجمع الرئاسات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي لمعالجة المشاكل وتحقيق المطالب المشروعة.

ووصف رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، المظاهرات بأنها من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات، مشيرا إلى أن خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.