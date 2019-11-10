أنقرة: مقتل 8 مدنيين بتفجير نفذته وحدات كردية بتل أبيض السورية

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن مدنيين قتلوا وأصيبوا بتفجير بمدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، متهمة "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية بتدبيره.

أنطاكيا - سبوتنيك. وأفادت الوزارة، في تغريدة عبر (تويتر)، بـ "مقتل 8 مدنيين وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض شمال شرق سوريا".

واتهمت الوزارة ما أسمته "إرهابيو وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني"، بتنفيذ الهجوم.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أطلق يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الـ 22 أكتوبر/تشرين الأول، انتهاء العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، وذلك عقب مفاوضات مطولة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمدينة سوتشي الروسية.