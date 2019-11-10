"مسام" السعودي يعلن نزع أكثر من 1500 لغم من 5 محافظات يمنية

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الأحد، نزع 1528 لغماً من 5 محافظات يمنية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد الحساب الرسمي للمشروع على تويتر بأن "فرق المشروع نزعت 438 لغماً مضادًا للدبابات، و9 ألغام مضادة للأفراد، و1061 ذخيرة غير منفجرة، و20 عبوة ناسفة، من محافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز ولحج.

مدير عام #مشروع_مسام السعودي لنزع الألغام في #اليمن أسامة القصيبي: 100 ألف لغم، وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.. بارقة أمل أولى لأهل اليمن في ماراثون نزال مسام ضد فخاخ الموت الحوثية#الحدث_اليمني pic.twitter.com/6TzDWs4ecu — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) October 28, 2019

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الألغام التي نزعها المشروع منذ بدء عمله العام الماضي وحتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى 103.737 لغماً.

مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي: نزع 100 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة كانت مدفونة تحت الأرض وإتلافها يعد خطوة جادة في رهان "مسام" من أجل عودة الحياة والأمان إلى كل شبر في #اليمن ليكون يمن بلا ألغام



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​وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في 25 حزيران/يونيو من العام الماضي، مشروع "مسام" بتكلفة 40 مليون دولار، لنزع الألغام التي زرعت خلال معارك عنيفة تدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.