مقتل 5 سوريين وإصابة 17 بانفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة

قتل 5 مدنيين وأصيب 17 آخرون اليوم الأحد نتيجة انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي .

وذكرت وكالة "سانا" أنه: "استشهد خمسة مدنيين وأصيب 17 آخرون نتيجة انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منها".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بأن "سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة انفجرت بعد ظهر اليوم في الشارع الرئيسي لبلدة سلوك بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين حالات العديد منهم خطيرة".

وقتل وأصيب عشرات المدنيين في بلدة سلوك جراء تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة في الآونة الأخيرة.

على محور آخر، قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن مدنيين قتلوا وأصيبوا بتفجير بمدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، متهمة "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية بتدبيره.

وأفادت الوزارة، في تغريدة عبر (تويتر)، بـ "مقتل 8 مدنيين وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض شمال شرق سوريا".