بعد مواجهات مع "أنصار الله"... الجيش اليمني يستعيد مواقعا شرق الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، سيطرة قواته على مواقع عدة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إثر مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة – سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاة العميد محمد بن راسيه، قوله إن "القوات حررت جبل صبرين وجبل أم الحجار، ومواقع أخرى في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف شرق الجوف، عقب مواجهات مع الحوثيين".

وأكد العميد بن راسيه "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال المواجهات".

وأشار إلى "نزع الفرق الهندسية شبكات ألغام واسعة زرعها الحوثيون في محاولة منهم لمنع تقدم قوات الجيش الوطني في الجبهة".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الجيش اليمني تكبيد "أنصار الله" قتلى وجرحى وتدمير عربات تابعة لها، اثر عمليات استهداف تجمعات لمقاتلي الجماعة في جبهات حام والمتون والساقية والمصلوب غرب الجوف، كانت تستعد للتسلل صوب مواقع عسكرية محررة.

وتشهد الساحة اليمنية منذ قرابة خمس سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.