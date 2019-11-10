في الذكرى الـ 15 لوفاته... الكشف عن رسالة ياسر عرفات لتركيا بشأن القدس

كشف برلماني تركي سابق أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعث عن طريقه رسالة إلى الحكومة التركية يحثها على مواصلة الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى، وذلك قبل 5 أشهر من وفاته.

وبحسب ما أفادت وكالة "الأناضول"، قال البرلماني التركي السابق، حسين طانري وردي، إنه "زار مدينة رام الله، في مايو/ أيار 2004، حينما كان عرفات محاصرا من الجيش الإسرائيلي في مقره، لأكثر من سنتين.

وأضاف وردي، الذي شغل أيضا منصب رئيس لجنة الصداقة التركية الفلسطينية في البرلمان التركي، أن "الزعيم الفلسطيني عرفات، طلب منه بوضوح تام خلال لقائه به، أن يُبلغ الزعماء في أنقرة، بأن يدافعوا عن مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وأوضح أن عرفات قال له: "لدي رسالة لك وللشعب التركي. أنتم العثمانيون الذين حموا القدس في أوقات مختلفة من التاريخ. أنتم من أطلق على المدينة اسم الحرم الشريف".

وتابع عرفات، "أمتكم أثبتت بأنكم تعرفون قيمة وأهمية القدس بالنسبة للعالم الإسلامي".

وواصل قائلا: "القدس كانت تحت وصايتكم وحمايتكم".

وأضاف قائلا: "القدس في وصايتكم. عليكم تحمل مسؤولياتكم في الدفاع عنها وحمايتها، كما فعلتم في الماضي"، في إشارة إلى الفترة حينما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني لنحو 400 عام، قبل الانتداب البريطاني عام 1917.

وتوفي عرفات، مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، حينما كان في سن الـ75، ببلدة كلامار، جنوب غربي العاصمة الفرنسية باريس.

وغدا الاثنين 11 نوفمبر، تحل الذكرى الـ15 لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي توفي، دون أن يُعرف حتى الآن سبب الوفاة.

يذكر أنه في عام 2002 شنت إسرائيل عملية "السور الواقي" وأعادت احتلال الضفة الغربية وتحول ياسر عرفات إلى سجين في مكتبه بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله إلى أن نقل إلى باريس وتوفي هناك ودفن جثمانه في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.