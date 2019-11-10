فيديو لـ"واقعة مشينة" بمدرسة كويتية والوزارة تتحرك

وجه وزير التربية الكويتي الدكتور حامد العازمي بفتح تحقيق موسع بحادثة اعتداء معلم على طالب التي انتشر لها فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا على رفض أي تهاون في تطبيق اللوائح والنظم القانونية.

وكانت حادثة اعتداء معلم على طالب في مدرسة متوسطة أثارت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل أمس السبت، بحسب "القبس" الكويتية.

وانتشر الفيديو الخاص بالواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت المشكلة بمشادة دارت بين المعلم والطالب في الدور الأرضي بالمدرسة أثناء حصة التربية الرياضية، حيث وبَّخ المعلم الطالب، وسحبه من يديه فشتمه الأخير، الأمر الذي قابله المعلم بغضب شديد، وسحب الطالب من الدرج وضربه، في حين حاول معلم آخر فض المشاجرة.

وانقسم المعلقون على وسائل التواصل ما بين متعاطف مع الطالب، ومنتقدا لتصرّفات المعلم وتعديه بالضرب داخل الصرح التعليمي، وما بين منتقد للسلوك الخطأ الصادر عن الطالب وتلفّظه على معلمه بألفاظ نابية.

من جهته وجه وزير التربية الدكتور حامد العازمي بسرعة فتح تحقيق موسع بالحادث، رافضا أي تهاون في تطبيق اللوائح والنظم القانونية.

وشدّدت وزارة التربية في بيان لها على رفضها أي اعتداء على الطلبة داخل المرافق التعليمية، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها في الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وحمايتهم من أي أضرار قد تلحق بهم، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تعتبر خروجا عن المألوف وحالات استثنائية مرفوضة أيضا.