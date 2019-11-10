فيديو لـ"واقعة مشينة" بمدرسة كويتية والوزارة تتحرك

وكانت حادثة اعتداء معلم على طالب في مدرسة متوسطة أثارت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل أمس السبت، بحسب "القبس" الكويتية.
وانقسم المعلقون على وسائل التواصل ما بين متعاطف مع الطالب، ومنتقدا لتصرّفات المعلم وتعديه بالضرب داخل الصرح التعليمي، وما بين منتقد للسلوك الخطأ الصادر عن الطالب وتلفّظه على معلمه بألفاظ نابية.
من جهته وجه وزير التربية الدكتور حامد العازمي بسرعة فتح تحقيق موسع بالحادث، رافضا أي تهاون في تطبيق اللوائح والنظم القانونية.
وشدّدت وزارة التربية في بيان لها على رفضها أي اعتداء على الطلبة داخل المرافق التعليمية، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها في الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وحمايتهم من أي أضرار قد تلحق بهم، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تعتبر خروجا عن المألوف وحالات استثنائية مرفوضة أيضا.
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