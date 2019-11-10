بارزاني وبن زايد يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين كردستان والإمارات

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، أهمية تعزيز العلاقات بين الإمارات والإقليم.

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال بن زايد لبارزاني بأبو ظبي.

وبحسب بيان لرئاسة إقليم كردستان العراق، "ناقش الجانبان آخر التطورات الأمنية والسياسية في العراق، والاحتجاجات في بغداد والمدن الأخرى، مجددين التأكيد على الحاجة إلى الاستقرار في العراق والمنطقة".

كما أعرب الجانبان عن "رغبتهما في تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والعراق والإمارات العربية المتحدة، خاصة الروابط التجارية، وأبرزا الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الإماراتية في إقليم كردستان".

فيما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن بارزاني "ثمن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إقليم كردستان العراق في مختلف الجوانب، خاصة مساعدته في مواجهة تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون في عدد من مناطق الإقليم".

وتعد الاستثمارات الإماراتية في كردستان العراق هي الأعلى بين المستثمرين الأجانب بالإقليم.