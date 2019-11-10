بارزاني وبن زايد يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين كردستان والإمارات

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال بن زايد لبارزاني بأبو ظبي.
كما أعرب الجانبان عن "رغبتهما في تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والعراق والإمارات العربية المتحدة، خاصة الروابط التجارية، وأبرزا الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الإماراتية في إقليم كردستان".
فيما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن بارزاني "ثمن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إقليم كردستان العراق في مختلف الجوانب، خاصة مساعدته في مواجهة تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون في عدد من مناطق الإقليم".
وتعد الاستثمارات الإماراتية في كردستان العراق هي الأعلى بين المستثمرين الأجانب بالإقليم.
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