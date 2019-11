فجر السعيد تكشف تفاصيل مرضها... هذا سبب انهيار حياتي

View this post on Instagram

الحمدلله حمد الشاكرين 🙏🏻 بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني منما كنت فيه وبديت مرحله اعادة التأهيل للعوده الى الحياة المعتاده من جديد.. العمليه التي اجريتها ليست سهله.انها عمليه كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتورAlexander RAULTيقول العمليه الاولى كانت To Save Live لان وضعي الصحي كان سيء جداً وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومه.. يقول الدكتور Alexander RAULT العمليه الأولى خذيتها على عاتقي ومسئوليتي واعلم انها مخاطره لكن كان لابد من إنقاذ حياتچ وبعدها جلست في العنايه المركزه شهر كامل ثم خرجت الى غرفة ملاحظه تحت رقابة الطاقم الطبي لإني حتى تلك اللحظه لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً... استمريت في غرفة الملاحظه شهرين وبعد مرور 3شهور على العمليه الأولى في باريس تم تحديد العمليه ال2 بعد اراحة الامعاء كلها في 3 اشهر وحاولت خلال هالفتره اضغط على نفسي في العلاج الطبيعي للعوده للمشي وكنت اخذ في اليوم 3 حصص مع الدكتور محمد قنجراوي لاعادة تأهيل العضلات والأوتار المتوقفه.. اكرر الشكر والتقدير للدكتور محمد قنجراوي سوري مقيم في فرنسا ويعمل في احد المستشفيات الجامعيه بعد اربعين جلسه علاج طبيعي عدت للمشي من جديد وتحركت كل عضلات جسمي بعد أن كنت ⁧‫#معوقه‬⁩ لاتتحرك الا عيوني وجهه وحده فقط..(يتبع)