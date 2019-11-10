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22:33 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    فجر السعيد تكشف تفاصيل مرضها... هذا سبب انهيار حياتي

    © Photo/ Facebook/ Fajer Alsaeed
    العالم العربي
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    كشفت الإعلامية فجر السعيد، عن تعافيها من الوعكة الصحية، التي تعرضت لها مؤخرا، مشيرة إلى أنها بدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى حياتها اليومية بشكل طبيعي.

    وبعد تعافيها نشرت صورة لها على موقع "انستغرام"، لتطمئن محبيها على صحتها، بعد الأزمة الصحية التي كادت أن تتسبب في وفاتها، حيث قالت إن العملية، التي خضعت لها ليست سهلة، وأنها استمرت لمدة 8 ساعات في مستشفى في فرنسا.

    ولفتت إلى أن الطبيب الخاص بها، قال إن العملية الأولى كانت لإنقاذ حياتها فقط، لأن وضعها الصحي حينها كان سيئا للغاية، مشيرا إلى أنها "كانت مصابة بغرغرينا في الأمعاء وتسمم في الدم وجرثومة، لافتة إلى أنه أجراها على مسئوليته على الرغم من خطورتها".

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    الحمدلله حمد الشاكرين 🙏🏻 بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني منما كنت فيه وبديت مرحله اعادة التأهيل للعوده الى الحياة المعتاده من جديد.. العمليه التي اجريتها ليست سهله.انها عمليه كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس .. الدكتورAlexander RAULTيقول العمليه الاولى كانت To Save Live لان وضعي الصحي كان سيء جداً وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومه.. يقول الدكتور Alexander RAULT العمليه الأولى خذيتها على عاتقي ومسئوليتي واعلم انها مخاطره لكن كان لابد من إنقاذ حياتچ وبعدها جلست في العنايه المركزه شهر كامل ثم خرجت الى غرفة ملاحظه تحت رقابة الطاقم الطبي لإني حتى تلك اللحظه لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً... استمريت في غرفة الملاحظه شهرين وبعد مرور 3شهور على العمليه الأولى في باريس تم تحديد العمليه ال2 بعد اراحة الامعاء كلها في 3 اشهر وحاولت خلال هالفتره اضغط على نفسي في العلاج الطبيعي للعوده للمشي وكنت اخذ في اليوم 3 حصص مع الدكتور محمد قنجراوي لاعادة تأهيل العضلات والأوتار المتوقفه.. اكرر الشكر والتقدير للدكتور محمد قنجراوي سوري مقيم في فرنسا ويعمل في احد المستشفيات الجامعيه بعد اربعين جلسه علاج طبيعي عدت للمشي من جديد وتحركت كل عضلات جسمي بعد أن كنت ⁧‫#معوقه‬⁩ لاتتحرك الا عيوني وجهه وحده فقط..(يتبع)

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    ولفت إلى أنها "نجحت ومكثت بعدها فترة في العناية المركزة لمدة شهر كامل، تلاها شهرين تحت رعاية الطاقم الطبي نظرا لعدم قدرتها على تحريك جسدها بالكامل"، مشيرة إلى أنه تم تحديد موعد العملية الثانية بعد ثلاثة شهور من العملية الأولى.

    ولفتت إلى أنها خلال هذه الفترة حاولت الضغط على نفسها لتستطيع المشي من جديد، وذلك بعمل 3 جلسات في اليوم لإعادة تأهيل العضلات والأوتار.

    وقالت فجر السعيد، إن العملية التي أجراها لها الدكتور موسى خورشيد، قبل سفرها للعلاج بالخارج هي السبب في انهيار حياتها.

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    عوده من جديد لاصل القصه .. والعمليه التي أجراها د. ⁧‫#موسى_خورشيد‬⁩ والعمليه الثانيه التي يدعي بأني سأظل ممتنه له طول عمري لانه أنقذ حياتي !!! ولا اعلم كيف انقذ حياتي وممن إذا كان هو من أجرى العمليه الأولى التي ادت الى انهيار حياتي ؟!! هل انقذ حياتي من نفسه؟ وتدهورت حالتي الصحيه وتوقفت كل أعضائي الحيويه قلب ورئة وكلى وكبد ولان المستشفى الخاص غير مهيء لمثل هذه الحالات المتدهوره تم نقلي الى مستشفى مبارك ولا أعلم لماذا مبارك وليس الأميري مثلاً حسب بطاقتي المدنيه طلع مدير العنايه المركزه في طيبه هو المدير السابق للعنايه في مبارك يعني ربع ورحت مستشفى مبارك وفي العنايه المركزه للأسف خذيت جرثومه وهنا قرر الأهل يسفروني للعلاج بالخارج وقرر وكيل الصحه ارسالي للعلاج في لندن !! واثناء ذلك وصل البروفسور عايض القحطاني وبعد الفحص على حالتي إقترح إرسالي الى باريس ومستشفى ⁦‪#FOSH‬⁩ تحديداً لإنهم متخصصين في حالتي وسافرت ⁧‫#باريس‬⁩ ورافقني في رحلة السفر د. ⁧‫#موسى_خورشيد‬⁩ واشتكى لأصدقائي بأن الطائره بلا تكييف ساعتين وهو تحمل الحر ويجب أن أشكره!!!! طيب آنا المريضه دكتور اللي بغيبوبه ومسافره بطياره مافيها مكيف شلون وضعي منو يشكرني ؟!!!! وصلنا ⁧‫#باريس‬⁩ واستقبلوني المستشفى وإضطروا للإستعانه بالدكتور ⁧‫#موسى_خورشيد‬⁩ لشرح الحاله لإن تقرير مستشفى مبارك لم يصف الحاله الدقيقه ... وبينما أهلي ينتظرون النتيجه خرج لهم د.موسى مهللاً بأنه نجح في اقناع الفرنسيين بالا يجروا لي العمليه فهو مجرد ⁧‫#دمل‬⁩ ويمكنهم اخراجه بالإبره🙄🙄🙄 ‏لم يقتنع الفرنسيين بكلام د.موسى واصروا على إجراء CT scan ليتأكدوا من الحاله الصحيه أظهر لهم بأن الموضوع أكبر من ⁧‫#دمل‬⁩ واصر الدكتور Alexander RAULT على إجراء العمليه وإنصدم فيما رأى في كل الأمعاء فيها غرغرينا ولون الأمعاء بني غامق وبدأ العمل لإنقاذ حياتي وكما أسماها SaveLive هذا ملخص لما فات والبقيه أنتم تعرفونها جيداً من خلال متابعة تغريداتي وسناباتي وانستغرامي ... هذا الطاقم الطبي الذي أشوف على العمليه من مستشفى ⁦‪#FOSH‬⁩ الله يجزيهم عني كل خير وشكراً لكل من سعى لتسهيل مهمة سفري الى ⁧‫#باريس‬⁩ واخص الديوان الأميري ومعالي وزير الصحه والله يحفظ الكويت

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    وقالت: "العملية التي أجراها الدكتور ⁧‫موسى خورشيد‬⁩ والعملية الثانية التي يدعي بأني سأظل ممتنة له طول عمري لأنه أنقذ حياتي!"، مضيفة: "لا أعلم كيف أنقذ حياتي وممن إذا كان هو من أجرى العملية الأولى التي أدت إلى انهيار حياتي؟، هل أنقذ حياتي من نفسه؟".

    يذكر أن فجر السعيد تعرضت مؤخرا لوعكة صحية، مكثت على إثرها في المستشفى لفترة طويلة، وسافرت بأمر من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى فرنسا للعلاج ورافقتها في الرحلة العلاجية ‏الفنانة أحلام‎.

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    الكلمات الدلالية:
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