قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة استهدفت المتظاهرين وسط بغداد

وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن سيارة مفخخة مركونة قرب محطة لتعبئة الوقود بساحة الخلاني، انفجرت بالقرب من المتظاهرين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد:
"منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر قٌتل 319 شخص بينهم 13 من قوات الأمن وإصابة أكثر من 15 ألف من المتظاهرين وقوات الأمن".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح اجتمع اليوم بقصر السلام في بغداد، برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وبحسب بيان للرئاسة العراقية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تم في الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى.
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