قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة استهدفت المتظاهرين وسط بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بمقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين إثر انفجار استهدفهم في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن سيارة مفخخة مركونة قرب محطة لتعبئة الوقود بساحة الخلاني، انفجرت بالقرب من المتظاهرين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكان مصدر في مفوضية حقوق الإنسان قال اليوم إن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق منذ مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلا بينهم 13 من قوات الأمن وأكثر من 15 ألف مصاب.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد:

"منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر قٌتل 319 شخص بينهم 13 من قوات الأمن وإصابة أكثر من 15 ألف من المتظاهرين وقوات الأمن".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح اجتمع اليوم بقصر السلام في بغداد، برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وبحسب بيان للرئاسة العراقية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تم في الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى.