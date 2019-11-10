بالفيديو... مسؤول مصري يكشف كواليس إنقاذ الطائرة الأوكرانية في شرم الشيخ

قال رئيس الشركة المصرية للمطارات، الكابتن طيار وائل النشار، اليوم الأحد، إن ما جرى بالأمس بمطار شرم الشيخ، والتعامل مع الحريق الذي اندلع بأحد إطارات طائرة أوكرانية، جاء نتيجة تدريب وتعاون بين جميع العاملين بالمطارات المصرية، والمتابعة المستمرة على مدار اللحظة.

ووفقا لموقع بوابة "الأهرام" المصرية، أضاف النشار، خلال مداخلة تليفزيونية، أن "رجال الخدمة الأرضية لاحظوا اشتعال النيران في عجلة الطائرة، وأعطوا إشارات لكابتن الطائرة، وانتظروا لمدة 50 ثانية لإيقاف محرك الطائرة، وعلى الفور تحركوا بطفايات الحريق لإطفاء الحريق المشتعل بالعجلة اليسرى للطائرة".

حريق ينشب في إطار طائرة أوكرانية في مطار #شرم_الشيخ والعاملون في المطار ينجحون في إخماده@Maspero pic.twitter.com/Jw7U361ZJY — بوابة ماسبيرو (@Maspero) November 9, 2019

وأوضح النشار، على أن "المطارات المصرية بها أحداث كاميرات مراقبة، موضحا أن كاميرات المراقبة لاحظت اشتعال الحريق بالطائرة".

وتابع قائلا "تواصلت مع رجال الخدمة الأرضية الذين تحركوا على الفور بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ، وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ للتعامل مع الواقعة".

وكان حريقا محدودا قد اندلع، مساء أمس السبت، في إحدى إطارات طائرة تابعة لشركة "إسكاي أب" الأوكرانية، عقب هبوطها في مطار شرم الشيخ.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان، إن "الحادث كان نتيجة تسرب زيت "الهيدروليك" على الإطار الساخن، ما تسبب في الحريق".

وأوضحت أن "فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ، تدخلوا على الفور لإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة".

وقدم الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الشكر للعاملين في المطار، على احترافيتهم العالية في التعامل مع الحريق، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة.