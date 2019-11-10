مقتل طفلة وإصابة مدنيين بقصف صاروخي لـ"جبهة النصرة" على حلب

شن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي هجوما بالقذائف الصاروخية على عدة أحياء سكنية في مدينة حلب ما أدى إلى مقتل طفلة في السابعة من العمر وإصابة مدنيين إثنين في حصيلة أولية للهجوم الذي لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب: إن طفلة في السابعة من عمرها لقيت حتفها كما أصيب مدنيان إثنان جراء إمطار مسلحي تنظيم جبهة النصرة أحياء السبيل ودوار الشيحان وحلب الجديدة وسيف الدولة والحمدانية بعشرات القذائف الصاروخية التي لا تزال تتساقط على الأحياء السكنية في المدينة حتى الساعة مخلفة أضرارا مادة كبيرة.

وأضاف المراسل أن الجيش السوري بدا رداً مكثفاً عبر سلاحي المدفعية والصواريخ على مصادر القذائف في الجهة الغربية من المدينة حيث تسيطر "هيئة تحرير الشام" التي يتخذها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي واجهة له في شمال سوريا.

وكانت الجماعات الإرهابية المسلحة المتمركزة في ريف مدينة حلب الشمال الغربي استهدفت الأربعاء الماضي محيط القصر العدلي بحي جمعية الزهراء بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى إصابة ستة مدنيين بحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك" عن مصدر طبي في المشفى الجامعي بحلب.

وشن تنظيم جبهة النصرة خلال الأشهر الماضية عشرات الهجمات الصاروخية على أحياء مدينة حلب السكنية ما تسبب بمقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين.