الجيش اليمني يعلن إلحاق خسائر بـ"أنصار الله" في الحديدة

تجددت المواجهات، اليوم الأحد، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصادر عسكرية ميدانية، إن "عناصر تابعة للحوثيين شنت هجوما واسعا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على مواقع للقوات المشتركة شمال غربي حيس (جنوب شرقي الحديدة) قادمة من مثلث العدين، بالتزامن مع تنفيذها قصفاً عنيفا بالمدفعية الثقيلة".

وأضافت المصادر أن "القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع الحوثيين، تمكنت خلالها من التصدي لهجومهم وكسره".

وأكدت "إلحاق خسائر فادحة بالحوثيين في الأرواح والعتاد خلال الاشتباكات".

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق اليوم، كسر هجوم واسع للحوثيين جنوب مركز مدينة التحيتا جنوبي الحديدة، وتكبيد الجماعة عشرات القتلى والجرحى.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.