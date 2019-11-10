الجيش اليمني يعلن إلحاق خسائر بـ"أنصار الله" في الحديدة

وأضافت المصادر أن "القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع الحوثيين، تمكنت خلالها من التصدي لهجومهم وكسره".
وأكدت "إلحاق خسائر فادحة بالحوثيين في الأرواح والعتاد خلال الاشتباكات".
وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق اليوم، كسر هجوم واسع للحوثيين جنوب مركز مدينة التحيتا جنوبي الحديدة، وتكبيد الجماعة عشرات القتلى والجرحى.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.
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