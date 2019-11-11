الأسد: القصف الجوي كان الطريقة الوحيدة لاستعادة شرق حلب وقد نجحنا

الأسد: القصف الجوي كان الطريقة الوحيدة لاستعادة شرق حلب وقد نجحنا. وهناك مناطق أخرى استعدنا السيطرة عليها دون قتال