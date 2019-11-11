الأسد: مسار جنيف خدعة أمريكية تقوم على أن يكسبوا بالسياسة ما لم يستطيعوا كسبه من خلال المظاهرات

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع RT أن جنيف هو الآن مجرد منصة للتسوية السورية، وأن عملية سوتشي مستمرة.

وقال الرئيس السوري "إذا كنا نتحدث عن هذه المفاوضات، فإن جنيف ليست أكثر من مكان، ومنصة. من وجهة نظر العملية السياسية، ما زلنا في سوتشي. لا يهم أين تعقد الاجتماعات أو تبدأ المفاوضات، فهذا استمرار لعملية سوتشي".

وأضاف الأسد أن عملية جنيف لحل الوضع في سوريا كانت خدعة من الأمريكيين لإزاحة حكومة الجمهورية العربية السورية، وفشلت، والمفاوضات في سوتشي تؤتي ثمارها.

وقال الأسد: "لقد كانت خدعة الأمريكيين: المحاولة من خلال عملية سياسية لتحقيق أهدافهم التي لم يتمكنوا من تحقيقها في السابق - أولاً من خلال المظاهرات ومن ثم دعم الإرهابيين. لذلك، في الواقع، فشلت عملية جنيف: كان هدفها إزاحة الحكومة السورية الحالية من خلال نوعًا ما من السلطة الانتقالية، بغض النظر عن ماهيتها ... ثم يقومون بإجراء تغيير سلمي للسلطة والسيطرة على سوريا، كما فعلوا في العديد من الدول الأخرى".

وأشار إلى أن "جنيف" لم تكن ناجحة"، وبالتالي ذهبنا إلى سوتشي، إلى روسيا".

وقال الرئيس السوري: "ومنتدى سوتشي يؤتي ثماره الآن. كان لدينا وفد الشهر الماضي ... وفي الأسبوع الماضي بدأ مفاوضات بشأن الدستور".

افتتح الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف في 30 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شارك ممثلو الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. بدأ العمل الرئيسي للجنة الدستورية السورية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني كجزء من مجموعة صغيرة من 45 شخصًا، ناقشوا قبلها القضايا التنظيمية.