عراقجي: المستشارون الإيرانيون سيبقون في سوريا ما دامت دمشق تطلب ذلك

شدد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن المستشارين العسكريين الإيرانيين سيبقون في سوريا ما دامت دمشق تطلب ذلك.

موسكو - سبوتنيك. وقال عراقجي إجابة عن سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول سبب وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا: "المستشارون الإيرانيون موجودون في سوريا، بناءً على طلب الحكومة السورية، وسيبقون هناك ما دامت الحكومة السورية تطلب ذلك".

وحول العملية العسكرية التركية الأخيرة في شمال شرق سوريا، أكد عراقجي: "قضايا ومشكلات المنطقة ذات تعقيد خاص ولا يوجد لها حل عسكري، خاصة القضية السورية، ويجب أن نبحث عن حلول سياسية من خلال المشاركة والحوار والتفاوض".

وأضاف كبير مساعدي الخارجية الإيرانية: "نحن نتفهم المخاوف الأمنية لتركيا، لكننا نعتقد أن هناك طرقا أفضل لمعالجة تلك المخاوف".