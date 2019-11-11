بعد ليلة دامية...العراقيون يواصلون اعتصامهم لإقالة الحكومة (صور وفيديو)

بعث العراقيون من ساحة التحرير التي يلازمونها منذ 25 أكتوبر/تشرين الماضي، رسالة تحد بتزايد أعدادهم، ضد عمليات عنف باستخدام الرصاص الحي، وقنابل غاز حارقة، طبقت بهم خلال اليومين الماضيين.

اكتظت ساحة التحرير قبالة نصب الحرية للفنان العراقي الراحل، جواد سليم، بأعداد كبيرة من المتظاهرين الذين وصلوا منذ ليلة أمس لدعم الملازمين للاعتصام، ومبنى المطعم التركي سابقا "جبل أحد حاليا"، لحمايتهم من تكرار استهدافهم بالرصاص الحي، والحريق الذي نشب في مبنى عملاق تابع لوزارة المالية في ساحة الخلاني.

ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان، علي المكدام، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن الحريق الذي التهم المبنى، إثر القنابل الدخانية ذات الشرارة النارية التي ألقتها قوات حفظ الشغب صوب المتظاهرين في الخلاني، وسط بغداد.

وأضاف المكدام أن القوات استخدمت العنف المفرط لتفريق المتظاهرين، باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، بشكل مكثف، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى، والجرحى.

وأفادت مراسلتنا بأن أعدادا كبيرة من المتظاهرين توافدت إلى ساحة التحرير منذ الساعات الماضي، وبتزايد مستمر حتى الآن.

العراقيون يواصلون اعتصامهم لإقالة الحكومة © Sputnik . Nazek Mohammed

العراقيون يواصلون اعتصامهم لإقالة الحكومة © Sputnik . Nazek Mohammed

العراقيون يواصلون اعتصامهم لإقالة الحكومة © Sputnik . Nazek Mohammed

العراقيون يواصلون اعتصامهم لإقالة الحكومة © Sputnik . Nazek Mohammed 1 / 4 © Sputnik . Nazek Mohammed العراقيون يواصلون اعتصامهم لإقالة الحكومة

وأسفرت عمليات قمع التظاهرات في العاصمة بغداد، ومحافظات وسط، وجنوب العراق، عن مقتل 320 شخصا، وأكثر من 15 ألف في حصيلة غير منتهية مع استمرار العنف.

مظاهرات العراق

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي أممي، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، والفساد.