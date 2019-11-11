تسيير الدورية التركية الروسية الرابعة في الدرباسية شرق الفرات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تسيير الدورية المشتركة الرابعة في منطقة الدرباسية بشرق الفرات، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: "بدء تسيير الدورية المشتركة الرابعة بمشاركة عسرييك روس وأتراك، صباح اليوم، في الدرباسية بشرق الفرات".

وأضاف البيان أن تسيير الدورية يأتي في إطار الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا في سوتشي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن الدورية الروسية التركية المشتركة الثالثة أنهت أعمالها على الحدود السورية التركية، شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن خط السير كان على مسافة 105 كيلومترات.

وقالت في بيان: "أكملت الدورية المشتركة الثالثة للشرطة العسكرية الروسية ودائرة حرس الحدود التركية أعمالها في المنطقة الجديدة من الحدود السورية التركية في شمال شرق سوريا".

وأوضحت: "سارت الدورية المشتركة، على طريق بطول 105 كيلومترات استغرق حوالي أربع ساعات وأنجزت أعمالها عائدة إلى نقطة البداية".