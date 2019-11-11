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12:39 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    بعد حظر طويل... خبر سار بشأن "واتسآب" لكل المقيمين في الإمارات

    © REUTERS / Rupak De Chowdhuri
    العالم العربي
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    تتجه الإمارات العربية المتحدة لرفع الحظر عن مكالمات تطبيق المراسلة الفوري الأشهر "واتسآب"، خلال الأيام المقبلة.

    وأشار خبيران في قطاع الاتصالات إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على رفع الحظر على المكالمات عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" في دولة الإمارات قريبا، بحسب تصريحاتهما لصحيفة "الإمارات اليوم".

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    وأضاف الخبيران أن المباحثات بين الجهات المعنية بالاتصالات في الإمارات وبين المسؤولين عن "واتسآب" أحرزت تقدما ملحوظا بشأن مطالب الإمارات في حالة رفع الحظر.

    وفي سياق متصل، كشف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، محمد الكويتي، في مقابلة تلفزيونية، عن أن الإمارات قد ترفع الحظر قريبا على المكالمات التي تجري عبر "واتسآب"، مشيرا إلى أن التعاون زاد فعليا مع "واتسآب"،إذ كان هناك قدر من التفهم لمطالب الدولة.

    وتفصيلا، قال خبير الإعلام الرقمي والمحاضر في كلية الدار الجامعية في دبي، محمد الفقي، إن هناك مباحثات بين الجهات المعنية بالاتصالات في دولة الامارات وبين الشركة المسؤولة عن تطبيق "واتسآب" للتراسل الفوري، من الممكن أن تؤدي قريبا إلى رفع الحظر على المكالمات التي تجرى عبر التطبيق.

    وأضاف الفقي أن المباحثات، أحرزت تقدما نحو الاستجابة لبعض طلبات الامارات في حالة رفع الحظر، مشيرا الى أهمية وجود آلية متكاملة لعدم أي تأثير سلبي محتمل في حال فتح المكالمات.

    ومن المتوقع أن يتم رفع الحظر عن مكالمات "واتسآب" قبل استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي"، باعتباره أحد المبادرات المهمة التي تفتح الطريق أمام زيادة الاستثمارات في الدولة، لاسيما في قطاع الاتصالات.

    من جانبه، اتفق خبير الاتصالات في الدولة، أحمد حمدي، أن هناك تقدما ملحوظا في المباحثات بين الجهات المعنية بالاتصالات في الدولة وبين الشركة المسؤولة عن تطبيق "واتسآب" بشأن تفهم المسؤولين عن التطبيق لمطالب الإمارات المتعلقة برفع الحظر، متوقعا أن يتم رفع الحظر على مكالمات «واتس آب» قريبا.

    واعتبر حمدى أن هناك نموا بالفعل في اشتراكات البيانات لدى شركتي الاتصالات في الدولة، مشيرا إلى أن هذا النمو يدر دخلا كبيرا للشركتين ويعوض دخل المكالمات.

    بدورها، فضلت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، عدم التعليق على أنباء رفع الحظر على "واتسآب"، واكتفى متحدث باسم الهيئة بالقول لـصحيفة "الإمارات اليوم" إنه "لايوجد ما يمكن التحدث بشأنه في الوقت الراهن".

    يشار إلى أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، أوقفت خدمات الاتصال الصوتي عبر تطبيقي "واتسآب" و"سكايب" في الدولة، نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2017.

     

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