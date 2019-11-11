الأمم المتحدة: السيستاني أكد أنه لا يمكن عودة المتظاهرين إلى بيوتهم دون نتائج

قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إن "المرجعية الدينية في العراق أكدت أن عجز السلطات العراقية عن تلبية مطالب المحتجين ضدها يتطلب سلوك طريق آخر".

وقالت بلاسخارت، في مؤتمر صحفي عقب لقاء المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في محافظة النجف، اليوم الاثنين، نقلا عنه الأخير، أنه "إن لم تكن الرئاسات الثلاث قادرة على تحقيق مطالب المتظاهرين فلا بد من سلوك طريق آخر"، دون إعطاء تفاصيل، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وتابعت أن "المرجعية تؤكد أن المتظاهرين لا يمكن أن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد تحقيق جميع مطالبهم".

وعن الاحتجاجات وتعامل قوات الأمن معها، في ظل الحديث عن وقوع قتلى بسبب استخدام نوع معين من الغاز، علقت بلاسخارت: "نحن نبحث في مصدر الغاز المسيل للدموع الذي تسبب بمقتل المتظاهرين".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلنن في مفوضية حقوق الإنسانية العراقية، أمس الأحد، أن حصيلة الضحايا منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بلغت أكثر من 319 قتيلا، بينهم 13 من قوات الأمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.