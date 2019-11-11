مصر... أمطار غزيرة ورعدية لمدة 3 أيام

تشهد العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الجاري، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إنه من المتوقع سقوط الأمطار خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بحسب تقارير مصرية محلية.

وأضاف شاهين أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة، يوم الأربعاء، على السواحل الشمالية، تكون متوسطة الشدة، وتمتد يوم الخميس لتشمل جميع محافظات السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري والقاهرة، تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية على القاهرة".

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الأمطار تقل الخميس المقبل، لتكون خفيفة على السواحل الشمالية فقط.

وشهدت محافظات الجمهورية سقوط أمطار غزيرة أيام 24 و25 و26 أكتوبر/تشرين الأول، أغرقت عدة مناطق بالقاهرة وأسقطت عدة ضحايا.

وأعلنت الهيئة أن طقس الثلاثاء معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة.​