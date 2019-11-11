تونس... تحطم طائرة ومقتل قائدها

كشفت مصادر تونسية رسمية، اليوم الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني، تحطم طائرة تونسية ومقتل قائدها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية التونسية، معز تريعة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "سقطت طائرة مدنية تابعة للوزارة الفلاحة، اليوم الاثنين، كانت في مهمة مداواة لزراعات في منطقة سكرة بمحافظة أريانة شمالي العاصمة".

سقوط طائرة هليكوبتر في سكرة و مقتل قائدها على عين المكان ... الله يرحمو😔😔😔😔😐😐 pic.twitter.com/k560zTucEj — مريم جرايدي (@JraidiMariuma) November 11, 2019

​وتابع: "لقد كانت مهمتها بالقرب من منطقة زراعية وحي شعبي".

وأرجع المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية سبب الحادث إلى "عطب فني" في الطائرة.

وقال تريعة إن حادث الطائرة أسفر عن تحطمها ووفاة قائدها على عين المكان.